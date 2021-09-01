Захвативший в августе Афганистан "Талибан" заявил, что переговоры о формировании нового правительства завершены. Его главой будет афганский религиозный лидер, глава Исламского Эмирата Афганистан и руководитель "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.

Об этом сообщает сайт TOLOnews.

О новой роли 60-летнего Хайбатуллы, который с момента захвата Афганистана де-факто им управляет, сообщил Анамулла Самангани, член комиссии талибов по культуре.

"Консультации по новому правительству почти завершены, а также проведены необходимые обсуждения по поводу кабинета министров. Исламское правительство, о котором мы объявим, будет образцом для людей. Нет сомнений в том, что в правительство вошел предводитель правоверных (то есть Ахундзада - Ред.). Он будет лидером правительства, и в этом не должно быть никаких сомнений", - сказал Самангани.

Между тем, по неподтвержденным данным, в правительстве талибов также будет пост премьер-министра.

"Новую систему не назовешь ни республикой, ни эмиратом. Это что-то вроде исламского правительства. Хайбатулла станет во главе правительства и он не будет президентом. Он будет лидером Афганистана. Под его руководством будут находиться премьер-министр или президент, они станут работать под его контролем", - спрогнозировал политолог Мохаммад Хасан Хакьяр.

"Талибан" уже назначил губернаторов и начальников полиции провинций и округов.

Хотя талибы заявляют, что консультации по формированию правительства завершены, публичных дискуссий по поводу названия государственной системы, национального флага или государственного гимна не проводилось.

Как писала "Страна", 19 августа талибы объявили Афганистан Исламским Эмиратом.

На минувших выходных они анонсировали создание правительства Афганистана.