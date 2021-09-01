В захваченном талибами Афганистане, откуда накануне США вывели свои войска, остаются около двух сотен украинцев. Они просят эвакуации. Кроме того, о помощи с вывозом своих граждан к Украине обратились четыре страны.

Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в составе украинской делегации в США, пишет "Общественное".

По его словам, что ситуация с количеством желающих эвакуироваться постоянно меняется. Кулеба рассказал, что есть такие люди, которые на протяжение того периода времени, когда Украина вывозила граждан несколькими самолетами, не давали о себе знать, а сейчас заявили.

При этом, по словам министра, на сегодня известно о еще 200 украинцев, которые просят забрать их домой.

Напомним, Украина эвакуировала 400 человек из Кабула на трех самолетах. На бортах находились украинцы, а также американцы и журналисты.

30 августа в Одессу прилетели более 130 беженцев из Афганистана. Самый младший родился в аэропорту Кабула перед вылетом. Разместили беженцев члены афганской общины у себя дома.

Между тем, в МИД пообещали вывезти всех желающих покинуть Афганистан украинцев. Также там добавили, что посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь, чтобы эвакуировать.