Дочь умершего в 2018 году американского сенатора-республиканца Джона Маккейна раскритиковала за решения по Афганистану президента США Джо Байдена, который является старым другом ее семьи.

Гневный пост она опубликовала в Twitter.

"Мне крайне сложно сказать: когда-то я думала, что действительно знаю Джо Байдена, и он помог мне преодолеть боль и горе, за что я благодарна. Этот человек по телевизору произносит свою речь, и я не узнаю этого человека. Боже, помоги нашей стране. Боже, помоги американцам, которых мы бросили", - написала Меган Маккейн.

По ее мнению, решения нынешней администрации президента такие же хаотичные, как и при Трампе, но в другом ключе.

Напомним, речь, которую упоминает Маккейн, это выступление президента США от 31 августа по случаю завершения вывода американских войск из Афганистана. "Страна" писала о том, что в ней он заявил, что уход США из этой страны завершает эру попыток переустроить другие страны.

Также мы писали о том, что США бросили в Афганистане переводчика Мохаммеда, который в свое время спас Джо Байдена.