Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Афганистане критическая.

Слова российского министра во вторник, 31 августа, цитирует Интерфакс.

"Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", - заявил в интервью министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Также он поблагодарил российских военных и медиков за координированную и быструю выполненную работу во время спасения граждан пяти стран.

В течении эвакуации, которая проводилась с 24 по 26 августа, использовались военнослужащие, а также три военно-транспортных самолета Ил-76МД и один Ил-62. Российский министр напомнил, что среди эвакуированных были граждане РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Обратим внимание, ранее в РФ заявляли, что украинские граждане были эвакуированы российскими самолетами, но сегодня Шойгу не упомянул об этом.

Ранее Шойгу озвучивал новые угрозы для России в связи с приходом талибов к власти Афганистана. Одними из проблем министр назвал увеличение оборота запрещенных веществ, увеличение беженцев. Кроме этого, министр обороны РФ заявлял, что отныне талибы вооружены лучше ВСУ.

Напомним, что талибы захватили власть в Афганистане, а 15 августа было создано правительство для передачи власти талибам, которая обошлась без крови.