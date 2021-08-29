Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что в руках движения "Талибан", захватившего территории и власть в Афганистане, есть военное оборудование и оружие на 85 млрд долларов. Им его в стране оставили военные США.

Об Дональд Трамп-младший сообщил в Твиттере.

Он также добавил, что это означает, что "каждый мужчина, женщина и ребенок в Америке пожертвовали около 265 долларов на цели террористов, если исходить из того, что в стране проживает плюс-минус 320 миллионов граждан".

Речь идет о сотнях тысяч единиц стрелкового оружия, почти двухстах вертолетах и самолетах, а также большом количестве автомашин. Кроме того, талибам достались приборы ночного видения, бронежилеты и многое другое.

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что движение "Талибан" благодаря брошенному американскими военными оружию сейчас вооружено лучше, чем армия Украины.

Ранее "Страна" также писала о том, что власти Соединенных Штатов начали последнюю фазу вывода американского военного контингента из территории Афганистана. Завершить операцию планируют уже на следующей неделе, 31 августа.

В субботу талибы заявили о том, что взяли под контроль часть аэропорта в Кабуле, но в Пентагоне эту информацию опровергли.