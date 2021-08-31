Высокопоставленный чиновник Европейского союза на условиях анонимности рассказал, будет ли сообщество сотрудничать с движением "Талибан", которое в Афганистане уже формирует свое правительство. По словам чиновника, сотрудничество не исключается. Но пока говорить о нем рано, а его начало зависит от поведения самих талибов.

Слова чиновника приводит агентство "Интерфакс".

Как выразился источник в ЕС, участвовавший в переговорах с талибами по оперативным вопросам до полного вывода иностранных войск, Брюссель ждет, пока подаваемые боевиками сигналы "не будут заслуживать доверия" и не выльются в дела.

Он сообщил, что представители "Талибана" после захвата Кабула пытаются намекать европейцам, что могут смягчить позицию, например, по вопросу о выезде решивших покинуть страну афганцев.

Также собеседник журналистов назвал еще два условия взаимодействия ЕС с террористами:

обнадеживающие результаты переговоров "Талибана" с бывшими управленцами (например. экс-премьер-министром Абдуллой Абдуллой) о создании более представительного правительства;

поведение талибов по ключевым вопросам, включая возможность учебы для девочек и другие базовые социальные достижения последних 20 лет.

Источник добавил, что в Евросоюзе не готовы изменить свою позицию и что меняться - это задача талибов. Признание же талибов как власти пока не стоит на повестке дня.

"Мы определили рамки условий, которые должны быть выполнены любым правительством в Афганистане, чтобы ЕС с ним мог сотрудничать. Какие это условия, какова последовательность их выполнения - будет в очень большой степени зависеть от развития событий, от действий "Талибана", - сказал чиновник ЕС.

Кроме того, он сообщил, что общую позицию Евросоюща 2-3 сентября обсудят на неформальной встрече в Словении министры иностранных дел 27 стран - членов союза.

Ранее "Страна" писала, что в США обнародовали подробное расследование обстоятельств, предшествовавших сдаче Кабула талибам американцами.

Мы также рассказывали, что Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану.