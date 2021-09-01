Все страны Евросоюза ответили отказом принимать беженцев из захваченного талибами Афганистана, откуда США вывели свои войска.

Об этом говорится в заявлении главы Европейского парламента (ЕП) Давида Сассоли, обнародованном пресс-службой ЕП в среду, 1 сентября.

"Мы видели, как страны, не входящие в Европейский Союз, приветствовали афганцев, ищущих убежища, но мы не видели, чтобы ни одно государство-член (ЕС - Ред.) делало то же самое. Все справедливо думали о тех, кто работал с нами и их семьями, но ни у кого не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь все еще находится в опасности", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что канцлер Австрии отказался принимать новых беженцев из Афганистана. Он заявил, что Австрия не повторит "ошибок" 2015 года, когда страну заселила волна беженцев. Вместо этого, по его мнению, нужно помогать людям в соседних государствах.

Также сообщали, что Турция начала строить стену, протяженностью 295 километров, на границе с Ираном, чтобы спастись от афганских беженцев.

Между тем, в Одессу прилетели более 130 беженцев из Афганистана. А ранее Украина эвакуировала 400 человек из Кабула на трех самолетах. На бортах находились украинцы, а также американцы и журналисты.