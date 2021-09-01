Комментируя ситуацию в Афганистане, где завершилось двадцатилетнее военное присутствие США, российский президент Владимир Путин заявил, что результат у американской кампании оказался нулевым.

Об этом со ссылкой на Путина сообщает "РИА Новости".

По мнению Путина, ничего нельзя "навязать извне". По его мнению, ситуация для каких-либо перемен должна созреть. А 20-летнее присутствие в Афганистане США, которые "цифилизовывали людей", возымело нулевой результат. По мнению президента РФ, оно привело к "одним трагедиям".

Путин также заявил, что чтобы ситуация зрела быстрее, нужно аккуратно и не спеша помогать людям, поддерживая положительные тенденции.

Напомним, "Страна" писала о том, что российский министр обороны Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической. Так он оценил попытки населения покинуть страну. По словам главы российского Минобороны, они делают это даже ценой своей жизни.

Также мы сообщали, что по данным главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в захваченном талибами Афганистане остаются еще около 200 украинцев.