В столице Афганистана бойцы движения "Талибан" решили при помощи слезоточивого газа разогнать акцию протеста женщин, требующих не ограничивать их права и свободы. Об этом сообщает ресурс Tolo News.

Так, протест проходил на площади неподалеку от президентского дворца. Женщины требовали равноправия в вопросах получения образования и трудоустройства.

Кроме слезоточивого газа, талибы также устроили стрельбу в воздух, чтобы разогнать демонстранток. Одну из активисток боевики убили.

Известно, что женщины уже не первый раз устраивают акции протеста с требованием не ущемлять их права. Накануне митинг прошел в Герате, где женщины требовали признать и закрепить их право на участие в политической жизни в новой конституции Афганистана.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что сегодня в Афганистане остаются порядка двух сотен наших граждан. По словам дипломата, ситуация с количеством требующих эвакуации из страны постоянно меняется.

Также "Страна" писала, что всего Украина эвакуировала из Кабула около 400 человек при помощи трех самолетов. По прибытию в Киев ряд беженцев были доставлены в Одессу. Самый младший беженец родился в аэропорту Кабула накануне вылета.