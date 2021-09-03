США отреагировали на предложение Владимира Зеленского Вашингтону участвовать в Нормандском формате. По словам заместителя помощника государственного секретаря Джорджа Кента, Штаты не намерены назначать специального представителя от Госдепа по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом Кент сказал в интервью телеканалу "Дом", опубликованном на Ютубе 3 сентября.

Журналист спросил у высокопоставленного чиновника внешнеполитического ведомства, будет ли Госдеп назначать спецпредставителя по Донбассу. На это Кент ответил, что не ожидает такого назначения.

"Но у нас есть новый старший советник по вопросам энергетической безопасности", - добавил он, заверив, что США продолжат противодействовать России, в том числе в отношении использования Кремлем энергоносителей в качестве оружия.

Он сказал, что задача США - помочь Украине избежать худших сценариев в этой сфере. Поэтому Вашингтон продолжит сотрудничать с Украиной, а также с ФРГ, чтобы Российская Федерация не смогла использовать энергию как оружие.

Отсутствие у США желания присоединяться к урегулированию конфликта и мирным переговорам по Донбассу констатировал бывший посол Украины в США Олег Шамшур. В программе "Сегодня. День" на телеканале "Украина 24" он рассказал, что из личного общения с американскими экспертами и дипломатами перед визитом Зеленского в Вашингтон ясно понял: у США нет желания присоединяться к этому формату.

Шамшур усомнился в том, что визит президента что-то изменит.

"Они (то есть Штаты - Ред.) не видят для себя в существующих форматах возможности достичь положительных сдвигов в ситуации на Донбассе", - признал дипломат.

Также он прокомментировал заявления украинских властей о готовности США помочь Украине в переговорах.

"То, что США молчат, показательно. Это свидетельствует о том, что все выглядит не так просто и радужно, как считают наши высокопоставленные лица", - сказал Шамшур.

О том, что Зеленский хочет пригласить США, а также Канаду в Нормандский формат, стало известно еще весной.

А недавно глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что США готовы помочь Киеву завершить конфликт на Донбассе, обеспечить систему безопасности для Украины и вступиться в случае эскалации насилия Россией.