В Кремле заявили, что готовность США выделить дополнительную военную помощь Киеву, которая включает закупку ракетных комплексов Javelin, может обернуться негативным последствиями для конфликта на Донбассе.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости" в четверг, 2 сентября.

"Мы также обратили внимание по планы по оказанию военной помощи США для Украины. Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина, добавив, что этот шаг является очень опасным.

Кроме того, комментируя встречу президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского, Песков заявил, что в РФ не услышали и не увидели пожеланий Вашингтона в плане выполнения Минских договоренностей.

"Об этом мы не видели ни одного слова в сообщении", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Напомним, ранее сообщалось, что за день до встречи с Байденом состоялась встреча Владимира Зеленского с министром обороны Штатов Ллойдом Остином. На нем обсуждалось выделение Украине дополнительной военной помощи, а также соглашение между Киевом и Вашингтоном об основах оборонного партнерства.

Позже по итогам встречи президенты подтвердили выделение Украине от США $60 млн дополнительной военной помощи Киеву, в том числе, на закупку ракетных комплексов Javelin.

Кроме того, в нем говорится, что Штаты будут поддерживать Украину, способствовать ее членству в НАТО, осуждать российскую оккупацию Крыма и агрессии на востоке Украины и т.д.