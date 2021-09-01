В ходе визита президента Владимира Зеленского в США состоялась его встреча с министром обороны Штатов Ллойдом Остином. На нем обсуждалось выделение Украине дополнительной военной помощи, а также соглашение между Киевом и Вашингтоном об основах оборонного партнерства.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

По словам Ллойда, США планируют и дальше поддерживать Украину, в том числе - ее суверенитет, а также усилия в противодействии российской агрессии. В Генштабе ВСУ заявили, что Ллойд поддержал стремление Украины вступить в НАТО.

Кроме того, американский министр объявил, что Штаты выделят еще $60 млн дополнительной военной помощи Киеву, в том числе, на закупку ракетных комплексов Javelin.

Что касается заключенного в присутствии Зеленского соглашения о стратегических основах партнерства в оборонной сфере, в нем также речь идет о том, что Штаты будут поддерживать Украину, способствовать ее членству в НАТО, осуждать российскую оккупацию Крыма и агрессии на востоке Украины и т.д.

В документе также содержатся пункты о содействии со стороны Вашингтона выполнению положений стратегии развития оборонной промышленности и реализации реформ ВСУ и углублении сотрудничества в Черноморском регионе.

Напомним, Зеленский рассказал о чем договорились военные министры США и Украины.

Также мы писали о том, что Зеленский в США назвал российский газ самым грязным в мире, но хочет, чтоб он шел через Украину.