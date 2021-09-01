США окажут Украине помощь в развертывании Системы автоматизированного нацеливание ATS-GLOBAL. Эта система считается эффективным инструментом анализа рисков.

Как сообщает Офис президента, об этом удалось договориться во время визита Владимира Зеленского в США.

Как заметили в пресс-службе Офиса президента, соответствующее техническое и программное обеспечение будет способствовать качественной проверке путешественников и выявлению лиц с высоким риском причастности к террористическим угрозам или трансграничной преступности, а также идентификации международных преступников.

Достигнутые договоренности также устанавливают индивидуальные и организационные обязанности безопасности данных, обновления профилей рисков и создания новых профилей, обмен информацией, нормативное урегулирование информационных отношений.

Ранее "Страна" рассказывала, что между Вашингтоном и Киевом заработает правительственная линия защищенной связи. Об этом тоже удалось договориться в США.

Также американцы пообещали Украине военной помощи на 60 миллионов долларов, включая "Джавелины".