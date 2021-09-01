Государственный департамент США и администрация государственной службы специальной связи и защиты информации Украины подписали соглашение об установлении линии защищенной связи, говорится в сообщении Офиса президента Украины, который вчера ночью прибыл в Вашингтон.

"Документ предусматривает наличие линии защищенной связи, обеспечивает стабильный специальный канал коммуникации между Украиной и США, демонстрирует сохранение и укрепление двустороннего доверия между Киевом и Вашингтоном, отвечает общим украинско-американским интересам по укреплению мира и международной безопасности, способствует уменьшению угроз и повышает эффективность выполнения причастными национальными правительственными подразделениями их функций", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это соглашение было заключено в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США, где в среду состоится его встреча с американским президентом Джо Байденом.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский в США назвал российский газ самым грязным в мире, но хочет, чтоб он шел через Украину.

Мы также сообщили, что президент Freedom House в письме Байдену информировал о внесудебных расправах над масс медиа в Украине.