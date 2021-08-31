Президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита президента Украины Владимира Зеленского.

В нем он, в частности, высказал тревогу относительно практики внесудебным расправ над украинскими СМИ, которые в последнее время практикует президент Владимир Зеленский через решения СНБО (в том числе таким образом на территории Украины был незаконно заблокирован провайдерами сайт "Страны").

Приводим выдержки из письма Майкла Абрамовица Джо Байдену.

"Уважаемый господин президент, пока вы готовитесь к визиту президента Украины Владимира Зеленского, Freedom House призывает вас поставить права человека и демократию в центр повестки дня, над которой слишком легко могут доминировать другие приоритеты...

Президент Зеленский продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией.

Наиболее заметно эта сила использовалась в феврале, когда он подписал постановление Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении трех популярных украинских телеканалов на том основании, что эти каналы представляют угрозу национальной безопасности. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отметила, что данное действие "не демонстрирует необходимости и соразмерности". Такие широкие ограничения на информацию без независимого судебного контроля подрывают верховенство права и усиливают недоверие к учреждениям.

Freedom House призывает вас и вашу администрацию обратить внимание президента Зеленского на необходимость борьбы с дезинформацией, используя правозащитный подход, который защищает, а не подрывает свободу выражения мнений.

Мы также рекомендуем вам призвать президента Зеленского обеспечить открытый и прозрачный процесс любых санкций или других ограничений СМИ и методов их применения, включая то, как они решают основную проблему, сохраняя при этом уважение к правам человека. Подчеркните президенту Зеленскому необходимость обосновывать любые запреты на медиа-контент или доступ к платформам четкими правовыми основаниями посредством решения суда с возможностью его пересмотра и апелляции на основе тщательного и справедливого расследования каждого дела", - говорится в письме.

Также Майкл Абрамовиц высказал обеспокоенность насилием в отношении журналистов в Украине.

"В Freedom House мы с большой озабоченностью отмечаем значительное количество физических нападений, угроз и запугивания журналистов и активистов в Украине. Только за первую половину 2021 года Институт массовой информации, мониторящий СМИ, задокументировал 97 нарушений прав журналистов. Более трех четвертей этих нарушений носили физический характер. Это оказывает сдерживающее воздействие на свободу прессы в Украине, усугубляемое тем, что злоумышленники в большинстве случаев не привлекаются к ответственности", - пишет глава Freedom House.

Также он отмечает, что "уязвимые группы, такие как ЛГБТ, активисты по правам женщин и ромы в Украине, также сталкиваются с систематическими словесными и физическими угрозами, запугиванием и доксингом, которые часто осуществляются радикальными правыми группами практически с полной безнаказанностью. Демократия в Украине остается хрупкой, если справедливость не служит людям, и безнаказанность за насилие, направленное против меньшинств и активистов, остается без внимания".

Кроме того, Майкл Абрамовиц попросил Байдена призвать Зеленского решить проблему правого экстремизма путем принятия закона, запрещающего государственным органам оказывать финансовую или иную помощь праворадикальным группам, выступающим за применение насилия.

Ранее "Страна" сообщала, что спикер Рады Дмитрий Разумков резко раскритиковал политику Зеленского по санкциям СНБО.