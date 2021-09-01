Государственная пограничная служба Украины и таможенная и пограничная служба США заключили соглашение между правительствами стран по использованию информации о путешествующих.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Офисе главы государства уверены, что соглашение станет очередным шагом к повышению уровня пограничной и национальной безопасности как Украины, так и США, а также является важным шагом стратегического партнерства.

Ранее "Страна" рассказывала о других договоренностях, достигнутых во время визита украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в Вашингтон, а также важных событиях визита.

Так, Зеленский встретился с американским министром энергетики Дженнифер Гренхольм и обсудил с ней привлечение США к декарбонизации энергетической отрасли Украины.

Также во время визита президента украинский "Энергоатом" договорился с американцами о постройке пяти новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Кроме того, в Белом доме Зеленскому пообещали до 60 миллионов долларов военной помощи. Пакет помощи будет включать противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Наконец, между США и Украиной заработает специальная линия защищенной связи.