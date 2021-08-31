Госпогранслужба начала проверять электронные ковид-сертификаты

Украинские пограничники начали применять на практике электронную проверку ковид-сертификатов, которые ранее признали в Евросоюзе. Во вторник, 31 августа, они проверили более 60 000 цифровых документов при оформлении граждан на въезд в нашу страну.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале во вторник, 31 августа.

Сотрудники Госпонранслужбы получили электронные устройства с программным обеспечением "SafeBorder". Оно предусматривает возможность автоматизированной проверки поддельных и недействительных сертификатов и их принадлежности соответствующему лицу. Каждый ковид-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код.

Также пограничники добавили, что к сети подключены почти 40 стран.

Напомним, в июле Кабинет министров Украины прописал Порядок формирования и использования сертификатов, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса (то есть ковид-паспортов). В нем перечислены клинические критерии выдачи сертификатов и время их действия. Ковид-паспорта подтверждают вакцинацию от коронавируса, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему ковид-сертификаты в Украине действительны только на полгода.