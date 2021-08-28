Приближается срок, когда у первых привитых от коронавируса украинцев, закончится срок действия ковид-сертификатов.

Дело в том, что вторую дозу вакцины в Украине начали колоть с марта, в то время как справки, подтверждающие это, действуют всего 180 дней - то есть полгода вместо заявленных ранее 12 месяцев.

При этом складывается парадоксальная ситуация: ведь следующую прививку от Covid-19 рекомендуют делать только через год, в то время, как сертификат будет недействителен через полгода.

Разбирались, почему изменились сроки и что об этом говорят в Минздраве.

Не 12, а 6 месяцев. Как в справке скостили полгода

Украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, могут оформить, подтверждающие это сертификаты двух видов: внутренний (для предъявления в Украине) и международный (для выезда за границу).

Получить их можно у семейного врача либо сгенерировать через приложение "Дiя".

При этом по срокам действия получилось странно.

Ожидалось, что международные сертификаты будут действовать 12 месяцев, но выяснилось, что их "срок годности" вдвое короче - 180 дней. Такие рекомендации, по заявлениям властей Украины, им выдали в ВОЗ. И Это касается, как цифровых, так и бумажных справок.

По внутренним украинским ковид-сертификатам также сначала говорили, что они будут действительны на протяжении 12 месяцев. Об этом, в частности, сообщал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Если говорить о вакцине, сейчас речь идет о том, что это год. Если мы говорим о факте выздоровления человека от Covid-19 - это полгода", - сказал Кузин в июле, отвечая на вопрос, на сколько будут выдаваться справки.

Однако спустя полторы недели после этого заявления Кабмин утвердил порядок формирования и использования ковид-сертификатов. В постановлении говорилось, что срок действия внутренних документов - 180 дней, то есть полгода.

Вакцина на год, сертификат - на пол

При этом интересно, что Минздрав рекомендует ревакцинироваться, то есть вновь сделать прививку от коронавируса, через год.

Получается, половину этого времени у человека будет сертификат, подтверждающий прививку - и в перспективе дающий привилегии, например, въезд в Украину без самоизоляции. А дальше нужно либо снова колоться (а это от двух недель до месяца между дозами), либо ждать еще полгода.

В украинском Минздраве заявили, что сейчас этот вопрос изучается, в том числе проговаривается с ЕС и с ВОЗ. Не исключено, что срок действия сертификатов могут пересмотреть и продлить.

"Ответ, будет ли продолжен сертификат до 12 месяцев - мы получим в ближайшее время и об этом обязательно сообщим обществу" - заявил на прошлой неделе министр здравоохранения Виктор Ляшко.

То есть, сокращение сроков действия обоих сертификатов скорее всего связано с требованиями зарубежных партнеров. Которые, видимо, перестраховываются в отношении украинцев, заставляя их чаще колоться вакцинами от коронавируса.

Тем более, что для своих граждан в Евросоюзе таких жестких требований не выдвигают. Да и в других странах тоже.

Сколько действует ковид-сертификат в других странах

На сайте Еврокомиссии говорится, что электронный сертификат Covid ЕС будет применяться в течение 12 месяцев с 1 июля 2021 года.

Максимального срока действия у такого сертификата нет, поскольку это будет зависеть от срока действия вакцины, которой привился человек. Однако это лишь рекомендации Еврокомиссии, а в реальности требования к национальным сертификатам в странах-членах ЕС, могут отличаться.

В Хорватии такой срок - 270 дней. В Дании и Эстонии сертификат действителен в течение 12 месяцев. В Швейцарии ковид-документ действует те же 365 дней с момента получения второй дозы вакцины. А вот Латвия не устанавливала ограничений по сроку действия сертификатов.

180 дней, как в Украине, в ЕС действуют ковид-сертификаты не для вакцинированных, а для переболевших коронавирусом.

В России срок действия сертификата о вакцинации - один год. Срок исчисляется с даты второй прививки.