Министерство цифровой трансформации и Минздрав Украины разрабатывают новые возможности для приложения "Дия". В частности, в него планируют добавить возможность оформить согласие на то, чтобы стать донором в случае смерти.

Об этом со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко сообщает "Укринформ".

Предполагается, что украинцы смогут оформлять такое согласие в специальном разделе. Заявление будет составляться при жизни, однако его никому невозможно будет увидеть, пока человек не умрет, - даже врачам.

Если же с человеком что-то случится, а медики констатируют смерть его мозга, то карточка потенциального донора будет сформирована и направлена в единую госсистему.

Ляшко анонсировал, что когда раздел в "Дие" разработают, ведомство начнет популяризировать донорство органов в Украине.

Напомним, этим летом в Украине впервые одновременно пересадили почки и сердце двум детям и взрослому от посмертного донора.

Также мы писали о том, как украинцы становятся за границей донорами органов для богатых иностранцев.

Кроме того, сообщалось, что в окружной суд Киева подали иск, чтобы разрешить геям быть донорами.