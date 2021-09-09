В России и в Украине опровергла заявление бывшего посла Украины в США Валерия Чалого о том, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться в Нью-Йорке, где в сентябре пройдет заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует РИА "Новости", заявил, что Владимир Путин не планирует принимать участие в Генассамблее ООН в текущем году.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, который транслировался на странице МИД в Facebook, сказал, что Владимир Зеленский может и не полететь в Нью-Йорк.

"Вероятность такого визита обсуждается, но остаточных решений пока нет", - сказал глава МИД, обосновав свои слова тем, что заседание Генассамблеи ООН может пройти и в онлайн-формате.

Кулеба о визите Зеленского в США на заседание Генеральной Ассамблеи ООН - с 17:47

Напомним, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины снова собирается в Соединенные Штаты. Он сказал, что украинский лидер отправится в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН и назвал дату визита.

Позже дипломат Валерий Чалый допустил, что на этой площадке может состояться встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Между тем, в начале сентября Песков рассказал, что именно мешает встрече Путина и Зеленского.