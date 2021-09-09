Как сообщил "Стране" источник в дипломатических кругах США, Россия и Америка ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена. Встреча двух президентов, возможно, состоится уже в октябре.

Круг вопросов традиционный - стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность, Украина, Афганистан и Центральная Азия, Ближний Восток.

Отметим, что предыдущий саммит президентов США и России прошел в июне 2021 года в Женеве.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказывал, где может состояться встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, вокруг возможности которой в последнее время появляется слишком много противоречивой информации.

Правда украинский дипломат все-таки оставил пространство для маневра и назвал ряд условий при которых такая встреча потенциально может состояться.

По словам Чалого встреча лидеров Украины и России может пройти на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Она формально откроется уже 14 сентября 2021 года.