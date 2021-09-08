Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не планируют подписывать никаких документов по итогам переговоров, которые пройдут в Москве девятого сентября.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

Среди тем, которые поднимут главы двух государств, по словам Пескова, ситуация, сложившаяся в Афганистане, а также другие международные новости. Кроме того, планируется обсудить российско-белорусские отношения и все темы, с ними связанные.

Документов президенты подписывать не планируют, однако по итогам их встречи состоится пресс-конференция, на которой они расскажут, что обсуждали.

Напомним, "Страна" писала о том, что Путин и Лукашенко на переговорах в Москве должны одобрить все дорожные карты интеграции. А подписание этих документов может состояться в Минске на следующий день после встречи президентов в Москве, то есть уже десятого сентября.

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