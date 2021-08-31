Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, которая состоится на следующей неделе, в четверг, 9 сентября, одобрят все дорожные карты интеграции.

Об этом заявил белорусский посол в России Владимир Семашко, сообщает TACC во вторник, 31 августа.

По его словам, на сегодняшний день из 28 карт 27 полностью согласованы, а одна требует обсуждения. Посол выразил надежду, что уже 9 сентября российский и белорусский президенты на встрече в Москве обсудят все дорожные карты и карты развития углубления интеграции.

По словам посла, подписание этих документов может состояться в Минске на следующий день после встречи президентов в Москве, в пятницу, 10 сентября, на заседании Совмина Союзного государства Беларуси и РФ.

Справка. Договор о создании Союзного государства между РФ и Беларусью вступил в силу в январе 2000-го. В конце декабря 2019 года предлагалось принять программу углубления интеграции, которую планируют закончить к 2022 году. Тогда создали рабочую группу, которая разрабатывала проекты 28 дорожных карт.

Напомним, последний раз глава Беларуси встречался с российским коллегой 13 июля в Санкт-Петербурге. Это была их четвертая по счету встреча в 2021 году. До этого лидеры стран виделись зимой - в феврале и два раза весной - в апреле и мае.

В накануне стало известно, что президенты вновь встретятся. Кроме Союзных Программ, подготовленных правительствами двух стран стороны также уделят внимание "иным актуальным вопросам двухсторонней повестки дня".