Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин встретятся в четверг, 9 сентября, в Москве. Об этом они договорились во время телефонного разговора в понедельник, 30 августа, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Эту дату мы можем подтвердить, на эту дату ведется подготовка рабочего визита Лукашенко в Москву", - сказал Песков.

По словам Пескова, сегодня утром Путин сам позвонил Лукашенко, чтобы поздравить его с днем рождения. Также лидеры двух стран обсудили предстоящий рабочий визит Лукашенко в Москву.

Как анонсировали у Лукашенко, 9 сентября президенты России и Беларуси планируют обсудить ▫️Союзные Программы, подготовленные правительствами двух стран. Также уделят внимание "иным актуальным вопросам двухсторонней повестки дня". Кроме того, затронут "международную проблематику".

Напомним, президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня исполнилось 67 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что белорусскую звезду "Евровидения" Агурбаш, выступавшую против Лукашенко, задержали в Москве.

Также мы сообщали, что Лукашенко предложил белорусам майнить криптовалюту, чтобы не собирать клубнику в Польше, как украинцы.