Белорусская певица Анжелика Агурбаш, которая объявлена в розыск в Беларуси, была задержана и доставлена в московский отдел полиции.

Об этом сообщает канала 5-tv.ru.

Как сообщается, в Беларуси против нее возбудили уголовное дело, по которому ей грозит до 15 лет колонии. Артистку обвинили в разжигании розни и оскорблении президента Александра Лукашенко. Агурбаш призывала жителей республики и представителей политических партий объединиться для выхода из кризиса.

В прошлом году ее уже задерживали около белорусского посольства в Москве, где протестовали против результатов выборов.

Отметим, что Агурбаш представляла свою страну на Евровидении-2005.

В июле этого года Генпрокуратура Беларуси санкционировала арест Агурбаш. Кроме того, перед этим в РФ направили просьбу о выдаче певицы для привлечения ее к уголовной ответственности. Возбужденные в отношении нее дела находятся в производстве Следственного комитета республики.

Ранее сама Анжелика Агурбаш сообщила поклонникам в соцсетях, что ее разыскивают. Она также осведомлена, что власти Белоруссии требуют ее экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО.

Также сообщалось, что у Лукашенко хотят объявить экстремистами уже третий информационный сайт Беларуси.