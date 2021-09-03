Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с жесткой критикой белорусских футболистов, назвав ситуацию с футболом "убожеством".

Об этом сообщает "Белта".

Свое мнение относительно ситуации с футболом в республике глава государства высказал во время открытия детско-юношеского футбольного центра.

"Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо", - заявил Лукашенко.

При этом он уточнил, что имеет ввиду не только "блестящую" игру белорусской национальной сборной по футболу со сборной Чехии (в которой команда Беларуси проиграла со счетом 0:1).

"Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок", - сказал Лукашенко.

Как известно, Беларусь дважды подряд проиграла в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Напомним, Министерство спорта Беларуси под угрозой санкций запретило своим спортсмена выезжать на соревнования за пределы республики.

Ранее в Олимпиаде в Токио произошел скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая выступила с критикой НОК Беларуси, после чего ей запретили участвовать в соревнования и велели срочно возвращаться на родину. Однако девушка попросила помощь у МОК и впоследствии уехала в Польшу.