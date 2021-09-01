Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 сентября посетил город Бобруйск для участия в одной из местных школы в торжествах по случаю Дня знаний. Во время визита он ответил на вопросы журналистов и заявил, что у Беларуси и России фактически единая армия.

Репортаж о визите опубликовал официальный сайт главы соседнего государства.

Лукашенко поднял тему военно-технического сотрудничества с РФ и сказал, что у двух стран де-факто "единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская".

"Не дай Бог война - белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть Вооруженных сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику", - сказал Бацька, добавив, что при этом нет необходимости разрушать суверенитет и независимость России и Беларуси.

Затем президент упомянул военные белорусско-российские учения "Запад-2021", которые проводятся исключительно для тренировки и слаживания вооруженных сил на случай "тревожных моментов".

В качестве примера такого момента белорусский лидер привел ситуацию с протестами в прошлом году, когда, по его словам, пришлось половину армии приводить в боевую готовность и выводить на западные рубежи.

Лукашенко заметил, что на западном направлении Беларусь и Россия действуют вместе.

"У нас союзная армия на этом направлении с Российской Федерацией... Поэтому мы и вместе должны учиться. Потому что воевать нам придется вместе. Коль есть армия, вооруженные силы, их надо готовить, как-то объединять вместе", - повторил глава государства.

По его словам, во время учений 2021 года, которые пройдут с 10 по 16 сентября на территории двух стран от Калининграда до Владивостока, задействуют большое количество войск "на всех полигонах".

"Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси. У них на нескольких полигонах - до десятка полигонов будет задействовано. Он побудет на своем полигоне, я на своем. И мы посмотрим, насколько готовы и слажены наши вооруженные силы - России и Беларуси. У нас единая система ПВО, единая оборонная политика", - сказал президент.

Он особо акцентировал внимание на том, что направленность и тема учений - исключительно оборона.

"Мы ни на кого не собираемся наступать. Нам это не нужно. И то, что они зашевелились… Ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем: по Сувалкскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна. Нам дай Бог свою Беларусь заселить, я уже про Россию не говорю", - пояснил Лукашенко.

Президент также добавил, что наблюдать за учениями приглашают иностранных граждан.

Ранее "Страна" приводила его слова о поставках из России новейшего вооружения. Об этом Лукашенко сказал во время все того же визита в Бобруйск.

Также мы сообщали, что накануне учений, 9 сентября, состоится встреча Бацьки с Путиным.