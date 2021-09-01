Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал поставку в республику вооружения российского производства. Речь идет о десятках самолетов, вертолетов, средств ПВО и даже зенитном ракетном комплексе С-400.

Об этом сообщает БелТА.

"В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", - сказал Лукашенко и добавил, что это будет "самое современное оборудование".

Также он заявил, что если во время учений "Запад-2021" станет понятно, что Беларуси нужно еще какое-то вооружение, то республика купит его у Российской Федерации.

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