В США власти пошли на беспрецедентное решение в связи с реальной угрозой иностранного вмешательства в выборы США. Президент Джо Байден своим указом продлил еще на 365 дней режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, как передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом №13 848 (от 12 сентября 2018 года - Ред.) в отношении угрозы иностранного вмешательства в выборы США или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах Америки", - добавил Джо Байден.

Напомним, что официальные власти США не представили пока что ни одного доказательства того, что какая-либо иностранная держава (безусловно в первую очередь подозревается Россия - Ред.) путем манипуляций с информационными технологиями смогла как-то повлиять на результаты голосования на каких-либо выборах. Тем не менее, Джо Байден в очередной раз повторил тезис, что "иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему США".

Напомним, что ранее "Страна" в своем материале "Ермак обещал Джулиани все сделать по Байдену" приводила новые детали о переговорах главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с окружением Трампа.

Об этом нашему изданию рассказал бывший украинский дипломат Андрей Телиженко, который тоже угодил в санкционный список Белого дома. Речь идет о секретных переговорах главы ОП Андрея Ермака с представителями Госдепа при Трампе и с его личным адвокатом Руди Джулиани (который уже осужден американской Фемидой - Ред.).