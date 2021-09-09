Президент Украины Владимир Зеленский планирует очередной визит за океан, после своей недавней встречи с Джо Байденом. В этот раз целью главы державы может стать его участие в сессии 76-й Генеральной ассамблеи ООН, которая формально откроется в Нью-Йорке 14 сентября.

Как считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый именно на этой площадке и может состояться встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, вокруг возможности которой в последнее время появляется слишком много противоречивой информации.

Правда украинский дипломат все-таки оставил пространство для маневра и назвал ряд условий при которых такая встреча потенциально может состояться.

По его мнению формат встречи на полях Генассамблеи обсуждается и на Банковой и в Кремле, однако пока не известно, решит ли Владимир Путин отправиться в США, учитывая то, что в России как раз пройдут выборы в Госдуму (голосование пройдет с 17 по 19 сентября - Ред.).

"Может быть какое-то пересечение, которое, я бы сказал, не слишком уместно в таком формате, но рассуждения могут быть", - сказал Чалый в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее "Страна" сообщала, что авиаперелеты Зеленского в этом году обошлись украинцам в 16,6 миллионов. Поездка в США - в 8,4 миллиона гривен.