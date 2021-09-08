На перелет президента Украины Владимира Зеленского и его делегации в США, куда он осуществил визит по приглашению американского президента Джо Байдена, потратили почти 8 с половиной миллионов гривень. Всего с начала года на авиапутешествия главы государства за пределы Украины потратили уже 16,6 миллионов гривень.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данный портала использования публичных средств.

На авиарейс из Киева в Вашингтон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и обратно из Вашингтона в Украину было потрачено 8 млн 418 тыс. гривень. Помимо этого в августе полмиллиона заплатили по предоплате за перелет делегации президента и самого Зеленского в столицу Молдовы и обратно, из Кишинева в Киев.

В общей сложности на авиаперелеты президента в 2021 году потратили уже 16 миллионов 672 тысячи гривен. Зимой Зеленский летал в ОАЭ (поездка обошлась в 1,7 млн грн), весной в Катар, Турцию, Францию и Польшу (№,4 млн грн), а летом, кроме США, в Литву, Германию и Грузию (2,7 млн грн).

А если учесть рабочие поездки Зеленского в пределах Украины, то за год на перелеты президента потратили почти 20,5 млн гривень. При этом эта сумма - только стоимость дороги, без учета стоимости проживания и командировочных.

Напомним, во время визита в Вашингтон Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Люксовые номера в нем стоят по две тысячи долларов за ночь.

Также "Страна" подробно писала о встрече Зеленского и Байдена в Вашингтоне.