В Верховной Раде мало кто верит, что президент пойдет на роспуск парламента, об отсутствии оснований которого сегодня говорил его спикер Дмитрий Разумков.

О неверии в роспуск "Стране" рассказали народные депутаты.

По их мнению, после такого шага Владимир Зеленский в новой Раде точно потеряет монобольшинство, поэтому на перевыборы может пойти только под сильным давлением. Нардепы воспринимают все заявления насчет роспуска как шантаж, чтобы надавить на депутатов по голосованию по трем важнейшим для Банковой вопросам:

Закон об олигархах (в том виде, в котором он нужен президенту: с правом СНБО определять, кто олигарх, а кто - нет). Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение налогов на добычу полезных ископаемых, на недвижимость, земельные паи и на много что еще. Отставка Разумкова.

По всем трем пунктам сейчас идёт усиленный сбор голосов, а для ускорения процесса запускают слухи о роспуске.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", собственно, эти три пункта и есть главная интрига осени для политического процесса в парламенте да и в целом в стране.

Ранее мы сообщали, что "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила, что не станет голосовать за вынесенные на рассмотрение Рады проекты законов об олигархах, изменениях в Налоговый кодекс, а также о большом государственном гербе.

Также мы рассказывали, что парламент готовит законопроект об олигархах ко второму чтению.