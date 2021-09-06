Спикер парламента Дмитрий Разумков не поддерживает идею советника главы Офиса Зеленского Алексея Арестовича о переименовании Украины в Русь-Украину.

Об этом Разумков заявил в ходе брифинга 6 сентября.

"Иногда лучше жевать, чем говорить... Мы с вами живем в стране Украина, и я думаю, это устраивает 99,9% граждан. Играться с названием страны, тем более пытаться на этом как-то хайпануть – это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии", - сказал Разумков.

Он также добавил, что информации о том, что в Офисе президента готовится такой законопроект, у него нет, и он надеется, что это фейк.

Напомним, о том, что Украину нужно переименовать в Русь-Украину, заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. "Страна" подробно разбиралась, почему в Офисе Зеленского вообще заговорили об этом.

Также мы сообщали, что по словам Арестовича, он предложил эту идею несколько месяцев назад, и в обращениях Зеленского на День независимости и на День крещения Руси уже звучала "Русь-Украина".

Кроме того, мы писали, что вслед за "Русь-Украиной" Арестович предложил переименовать украинский язык на "руськую мову".