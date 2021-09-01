Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал "Стране", много ли людей во власти поддерживает его идею переименования Украины в Русь-Украину.

"Я предложил эту идею несколько месяцев назад. Многие люди в раздумьях до сих пор. Конкретных людей я не буду называть, но если вы посмотрите на два обращения президента: на День независимости и на День крещения Руси, то в них звучала Русь-Украина. В сумме раз пять в двух речах. В конце концов, у нас в ВНО есть соответствующий перечень вопросов, который называется Русь-Украина, история Руси и так далее. Если мы изучаем это в средней школе, то давайте сделаем что-то на государственном уровне", - пояснил Арестович.

На уточняющий вопрос, как к этой идее относится президент Зеленский, Арестович призвал дождаться его реакции.

"Давайте оставим для президента ответ на этот вопрос. Не я буду комментировать президента, а пусть президент комментирует, если он хочет, или его пресс-секретарь. Я просто отмечаю факты, которые легко проверить, услышав его две речи", - заявил Арестович.

Напомним, впервые идею о переименовании публично Арестович озвучил 31 августа. По его словам, Украине нужно сменить название на Русь-Украина, чтобы отобрать бренд русских.

Подобные инициативы в Украине не новы. Например, секретарь СНБО Алексей Данилов недавно предложил запретить слово "Донбасс", потому как оно якобы навязано Россией.

Писательница Лариса Ницой в начале августа призывала переименовать русский язык в московский. А "слуга народа" Никита Потураев год назад заявил, что Россию нужно называть Московией.