Банковая хочет приручить Google и YouTube

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон начался. Все основные мероприятия запланированы на сегодня, поэтому вчера его команда занималась, в основном, анонсами того, чего она хочет добиться в американской столице. Как выяснилось, там она, в первую очередь, хочет решить внутренние проблемы с помощью американцев.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров вчера объяснил, зачем его взяли в состав делегации: как оказалось, основной его задачей будут переговоры с Google и YouTube об открытии офисов этих компаний в Украине.

Но заботит Минцифры в данном случае вовсе не цифровая трансформация страны, а – фактически – цензура: как признал сам Федоров, "нам нужно, чтобы контент модерировался в Украине, а не российские офисы модерировали украинский контент".

Понятно, что Россия тут приплетена по привычке – ни в Google, ни в YouTube контент "для Украины" российскими офисами не модерируется просто потому, что нет никакого специального контента для Украины. Россию Федоров приплел, чтобы не объяснять реальную цель. А реальная цель состоит в том, чтобы в Украине не было контента, который не контролируется украинской властью.

Для этого и нужны офисы в Украине: чтобы в ситуации, когда нужно заблокировать очередной попавший под санкции Ютуб-канал, не ехать на переговоры в Вашингтон, а решать все в Киеве. Ведь понятно, что украинские офисы будут более податливы к просьбам местных властей, чем головные структуры мега-корпораций в Калифорнии. Особенно если еще и нашпиговать киевские офисы "правильным" персоналом.

Freedom House против Зеленского

Тема цензуры в Украине не только анонсируется, но уже и сопровождает визит Зеленского в Вашингтон. Вчера стало известно, что президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором жестко раскритиковал практику расправы с украинскими СМИ через решения СНБО.

На данный момент это, пожалуй, самое серьезное выступление на Западе с критикой санкционной политики Зеленского. Когда с заявлениями выступают украинские отделения международных организаций, эти заявления адресованы, в основном, для украинского же информпространства. Но письмо первого лица в Freedom House, да еще и направленное Байдену, – это совсем другой уровень. Вряд ли его прочитает лично президент США, но нет сомнения, что ему доложат содержание.

Отреагирует ли Белый дом? Наверняка. Власти США – и особенно если это демократы – чувствительны к критике внутри своей страны. Особенно со стороны такой системной и близкой к демократическому истеблишменту структуры как Freedom House.

Другое дело – кто возьмет верх в борьбе за влияние на Белый дом: Freedom House или чиновники Госдепартамента, с чьего молчаливого согласия и происходит нынешняя репрессивная кампания против украинских СМИ.

Дерби Зе-команды: Разумков против Данилова

В Украине тем временем разворачивается другой поединок – между спикером парламента Дмитрием Разумковым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Вчера глава Верховной Рады бросил перчатку своему визави, ранее обвинившему парламент в том, что некоторые принятые им законы не отвечают Конституции и могут содержать коррупционную составляющую. Разумков предложил Данилову с трибуны парламента объявить, о каких именно законах идет речь.

Это уже второй подобный укол со стороны спикера – в первый раз он потребовал от секретаря СНБО назвать фамилии народных депутатов, которые, по словам последнего, находятся под давлением олигархов.

В чем причина атаки Разумкова на Данилова?

Безусловно, секретарь СНБО не блещет ни умом, ни логикой, поэтому в каждом его выступлении можно найти массу натяжек, вранья и откровенной глупости. И если у спикера есть "большая личная неприязнь" к этому чиновнику, то он может найти миллион способов поставить Данилова на место.

Но вряд ли дело в "большой личной неприязни". Атакуя секретаря СНБО, Разумков фактически атакует всю санкционную политику Банковой, проводимую через этот совещательный орган. И нет лучше способа ее дискредитировать, чем дискредитация Данилова.

Ответит ли секретарь СНБО? Может, да, а может и нет. Но в любом случае эта партия для него проигрышная. Промолчав, Данилов признает, что все, что он говорит – ложь. А ответив – наговорит массу новых глупостей, которыми себя дискредитирует полностью.

Выборы в Германии: лидируют "друзья Путина"

За четыре недели до дня голосования на парламентских выборах в Германии предвыборная кампания вступила в третью фазу. Первая была весной и состояла в бурном старте Партии зеленых, вторая – в начале лета, когда зеленые пошли вниз, вернув лидерство христианским демократам. Конец августа ознаменовался новой сменой лидера: на вершину взошли социал-демократы.

Казалось, что старейшая немецкая партия, согласившаяся в течение 15 лет играть роль младшего партнера в коалиции с извечными соперниками из ХДС/ХСС, уже никогда не вернется на Олимп. Но в силу ряда причин это возвращение может оказаться возможным.

Впрочем, для Украины важны не причины, а следствия. За выборами в Бундестаг отечественные политики следят очень внимательно: не случайно весной, в период успеха зеленых, воспрянули духом те, кто лелеет надежду на разрыв между Берлином и Москвой.

Теперь же, похоже, у них есть все причины этим духом упасть окончательно. Ведь уже возврат лидерства к ХДС означал продолжение политики Ангелы Меркель, которая давно не по нутру украинской власти и всему правому флангу нашей политики. Переход же пальмы первенства в руки социал-демократа Олафа Шульца и вовсе может означать сдвиг немецкой политики в сторону России. Не случайно самые ненавидимые украинскими националистами политики Германии – это социал-демократы Герхард Шредер и Франк-Вальтер Штайнмайер.

Впрочем, и в случае первого места СДПГ коалиция, скорее всего, останется прежней – только партнеры поменяются ролями. А потому существенных изменений в курсе Берлина ждать не стоит. Ни в вопросе "Северного потока - 2" (его запустят в эксплуатацию), ни в вопросе оружия для Украины (его поставлять не будут), ни в вопросе украинского членства в НАТО и ЕС (тема будет поставлена на стоп).

И это фактор, с которым Украина будет жить в ближайшие четыре года.

Будут ли талибы соблюдать права ЛГБТ?

США вчера окончательно попрощались с Афганистаном. Выведя из строя технику, которую не успели эвакуировать, американские военные покинули последний редут еще недавно контролировавшейся территории – кабульского аэропорта. Страна полностью перешла под власть талибов.

Какой она будет – сейчас еще окончательного представления нет. Мир, в основном, оперирует воспоминаниями 20-летней давности, накладывая их на современность. И порой наложение оказывается верным.

Удивительно, но Запад все еще пытается предотвратить полный возврат Афганистана в 2001 год. Эвакуировав военных, Вашингтон и его союзники избрали инструментом давления на талибов Совет безопасности ООН: этот орган принял резолюцию, в которой изложил требования к талибам.

Происходящее в Афганистане не нравится многим, и потому не было сомнений, что резолюция будет принята. Однако готовившие ее британцы и французы, что называется, переборщили с требованиями, включив в проект такие пункты, как соблюдение прав ЛГБТ. В результате Россия и Китай воздержались при голосовании, и впечатления требований, поддерживаемых всем миром, не получилось.

Впрочем, главный недостаток резолюции Совбеза ООН не в этом, а в том, что подкрепить требования к талибам нечем. После ухода американцев и других войск НАТО понятно, что никто повторно вводить войска не будет – чтобы ни происходило в этой стране.

А потому талибы, если и будут выполнять резолюцию (соблюдение прав человека, запрет на обучение террористов и т. д.), то только до того момента, когда укрепят свою власть. И с этим уже никто ничего сделать не сможет.