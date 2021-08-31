В Германии - новый фаворит на выборах в бундестаг, которые пройдут 26 сентября и на которых определится преемник Меркель.

Правившую 15 лет "мутти" может заменить 63-летний "скучный бюрократ" - министр финансов Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), союзной партии ныне правящей ХДС/ХСС, рейтинги которой обрушились на фоне коррупционных скандалов и июльского потопа.

На прошедших в минувшее воскресенье предвыборных дебатах Шольц обошел и Армина Лашета, фаворита Меркель, и кандидата от "Зеленых" Анналену Бербок, которой еще недавно прочили первенство.

Разбирались, как "эсдекам" удалось выбиться в лидеры перед самыми выборами и чего ждать от смены правительства в Германии миру и Украине.

"Робот" против фаворита Меркель и "королевы ток-шоу"

Эксперты говорят: никогда в истории ХДС/ХСС не имел таких низких предвыборных рейтингов.

По данным соцопросов, социал-демократы догнали и уже перегнали правящую партию - у них 24%, у ХДС/ХСС - 21%, у "Зеленых" - 17%, СвДП - 13%, у правой партии AfD - 11%, у левых - 6%.

Одной из причин падения популярности партии Меркель называют выбор кандидатуры ее сменщика.

У премьер-министра одной из федеральных земель Лашета, которого часть избирателей считает бледной копией "фрау канцлерин", оказался худший в истории кандидата личный рейтинг в десять процентов (по сравнению с 31% у Шольца). А партию "Зеленых" считают слишком "зелеными" для многих умеренных избирателей (в итоге - всего 14%, по опросам, набрала бы на прямых выборах канцлера Бербок, которую за частые выступления на ТВ называют "королевой ток-шоу").

На этом фоне представители СДПГ, или, как их называют по цвету партийного флага, "красные", кажутся компромиссным выбором.

На Шольца, экс-бургомистра Гамбурга, а ныне министра финансов, еще недавно мало кто ставил. За бюрократизм и скучный имидж некоторые его называют "робот", или, как выразился один журналист, "шольцомат". В то же время многие считают его надежным и опытным.

"Лидерство Шольца меньше чем за месяц до выборов стало настоящей сенсацией. В его пользу сыграла монолитность СДПГ на фоне партийных разногласий у конкурентов. Также ХДС/ХСС потеряла популярность из-за обвинений в провалах по борьбе с последствиями масштабного наводнения (многие вспоминают неуместный смех Лашета на пресс-конференции, когда президент ФРГ Штайнмайер говорил о потопе, да и вообще считают фаворита Меркель невзрачным функционером). Зеленых винят в попытке разыграть миграционную карту. У Шольца, наоборот, репутация крепкого хозяйственника", - сказал "Стране" немецкий журналист Фердинанд Отто.

"Папа Шольц" - за диалог с Россией и против Украины в НАТО и ЕС

Для Украины возможная смена "мамы Меркель" на "папу Шольца" может вылиться в очередную "зраду". Лидер эсдеков, хоть и называет события в Крыму нарушением международного права созвучно большинству остальных западных политиков, но при этом активно выступает за прямой диалог с Россией и отстаивает "Северный поток-2" (и даже предлагал США профинансировать закупки американского сжиженного природного газа в обмен на отказ от санкций).

По мнению Шольца, Брюссель должен последовать примеру Байдена, который провел переговоры с Путиным (в этом его поддерживает и Лашет, а Бербок критикует).

"Если мы хотим обеспечить общую безопасность в Европе, то этим должны заниматься Европейский Союз и Россия", - сказал Шольц в интервью Deutsche Welle.

Также Шольц не видит ближайших перспектив членства Украины в НАТО и ЕС. По его мнению, сначала нужно принять страны Балкан.

"Я думаю, что надо установить близость к ЕС для Украины и хотелось бы добавить, что сейчас нет возможности для нее присоединиться к НАТО", – сказал Шольц на публичной встрече кандидатов в канцлеры Германии в июне, организованной общественно-правовым телеканалом ARD и Мюнхенской конференцией по безопасности.

Лашет его поддержал. По словам кандидата от ХДС/ХСС, следующая задача для ЕС состоит в том, чтобы включить в свой состав страны Балкан.

"И потом, в теории, есть перспектива и для Украины. Вы можете легко пообещать Украине членство в ЕС и сказать, что они могут стать членами, но реальность в данный момент другая. Я не вижу сейчас, чтобы ЕС был в состоянии добавить такую большую страну, как Украина", – сказал Лашет.

Также Шольц выступил против поставок оружия Германией Украине – он заявил, что Берлин таким образом потеряет нейтралитет в отношениях Украины и России. Кроме того, по его мнению, такой шаг дискредитирует позицию ФРГ как члена нормандского формата и минского процесса.

У зеленых, которые считаются идеологически близкими в США, другая позиция. Бербок, оппонируя Лашету и Шольцу, заявила, что "Германия делает слишком мало для Украины". В отличие от конкурентов, Бербок не исключает вопрос военной поддержки Украины.

Впрочем, по опросам, как мы уже отметили, личный рейтинг Бербок почти вдвое ниже Шольца.

"Шольц, если станет канцлером, продолжит внешнюю политику Меркель, которая критиковала Москву, но при этом выстраивала с ней диалог. По Украине он, очевидно, будет настаивать на выполнении Минских соглашений по формуле своего однопартийца Штайнмайера (предоставление Донбассу особого статуса и выборы еще до передачи Украине контроля над границей - Ред.)", - сказал нам Отто.