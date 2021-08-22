Меркель 22 августа встречается с Зеленским, побывав перед этим в гостях у Путина.

"Прощальный" визит в Москву и Киев немецкого канцлера, которая не будет участвовать в предстоящих осенью парламентских выборах в бундестаг, обозначает позиции Германии касательно почти достроенного "Северного потока – 2" ("СП-2") и ситуации на Донбассе, которые остаются неизменными.

Перед уходом с поста Меркель так и не удалось договориться с Путиным о транзите газа через Украину, который приносит Киеву около 2 млрд долларов ежегодно, что, впрочем, было ожидаемо. Российский президент в качестве ответного шага требует от европейцев договориться об увеличении поставок газа.

На Киев же идет давление со стороны Меркель по поводу имплементации мирной "формулы Штайнмайера" на Донбассе и признания "Северного потока – 2".

Зеленский признался, что "не ждет подарков от канцлера", но надеется на "гарантии энергетической безопасности". Кстати, канцлера не будет на саммите "Крымской платформы" 23 августа (пришлют главу МИДа), хотя она могла бы на нем и побывать: но то ли намеренно, то ли случайно уедет из Киева за день до его начала.

Разногласия Зеленского с Меркель, по словам экспертов, грозят ухудшением отношений Украины и Запада и полной "зрадой" со стороны Вашингтона и Берлина, которые пошли на сделку по российскому трубопроводу.

Разбирались, чего ждать после поездок Меркель в Москву и Киев.

По транзиту газа не договорились

Официальная часть визита Меркель в Москву началась у стен Кремля в Александровском саду. Ангела Меркель прибыла туда перед встречей с президентом России, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.

"Чтобы еще раз напомнить, что 80 лет назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз", – объяснила глава германского правительства (в то время как в Украине часть патриотического "середовища" доказывает, что войну якобы спровоцировал СССР, и рубит памятники советским воинам).

В Кремле Путин подарил канцлеру букет роз, Меркель улыбнулась. И в целом журналисты отмечают веселое расположение духа обоих перед началом переговоров, которые продлились на час дольше запланированного (позже, впрочем, по наблюдениям СМИ, чувствовалась напряженность Меркель).

Путин подарил Меркель букет роз. Фото: Spiegel

Говорили о ситуации в Афганистане (Меркель попросила Путина задействовать его связи с "Талибаном" для решения афганского кризиса), изменении климата, звучали дежурные фразы о Навальном и Беларуси.

Но акцент, кончено, был на Украине и газе – к компромиссу прогнозируемо не пришли.

"Мы готовы и после 2024 года транзитировать через территорию Украины, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме. Для этого мы должны получить ответ, в том числе от наших европартнеров, сколько же они готовы у нас закупать. Ну это же очевидная вещь. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку потребителям в Европе", – заявил Путин.

Berliner Zeitung назвала визит Меркель к Путину "прощанием в вечной мерзлоте", намекая помимо российской погоды на прохладу в отношениях Москвы и Берлина.

В целом политическая часть вопроса о трубопроводе все больше обостряется в самой Германии, где накануне выборов обостряется борьба между правящей партией Меркель и их основными конкурентами – "зелеными", которые критикуют "СП-2" и, естественно, "фрау канцлерин", которая уже считается "хромой уткой" (политик перед уходом).

Focus, например, назвал "угрозой для Украины" запуск "Северного потока – 2".

"Мир между Москвой и Киевом до 2014 года был обусловлен зависимостью России от экспорта газа через Украину. Первая нитка "Северного потока" была введена в 2012 году, и вскоре после этого начался Майдан и российская агрессия. После ввода второй нитки СП-2 руки Путина по отношению к Украине будут полностью развязаны", – пишет издание.

"Путин – уверенный, Меркель – напряженная"

Spiegel назвала поездку Меркель в Москву "отрезвляющим визитом, показавшим, насколько далеко разошлись со временем позиции России и Германии".

"Путин снова дал понять, что не потерпит вмешательства и поучений извне. Российский президент казался уверенным в себе как никогда, Меркель – напряженной и закрытой", – пишет газета.

"Остается главный вопрос: может ли Меркель как-либо противостоять Путину?" – вопрошает Bild.

"Путин и Меркель придерживаются противоположного мнения практически по всем вопросам, но они к этому привыкли... Разгром в Афганистане и всемирная потеря репутации США и их партнеров по НАТО помогут ему в будущем конфликте с Западом. Но он непременно пожелает Меркель всего наилучшего на прощание", – подытоживает колумнист Zeit Майкл Туманн.

"Многолетняя глава правительства Германии приехала именно попрощаться с собеседником, взаимоотношения с которым не доставляли ей радости и удовольствия, но были важной частью всех 16 лет канцлерства. Обсуждать сущностное смысла нет – Меркель, конечно, сохранит влияние в партии, но не больше, чем любой титулованный отставник. А какой будет политика Берлина дальше, трудно предсказать – и из-за смутной внутренней ситуации перед выборами, и на фоне небывалых сдвигов в международной ситуации, которые ставят Германию перед очень сложными дилеммами", – пишет "Телеграм"-канал "Россия в глобальной политике".

Но хотя Меркель на переговорах с Путиным не удалось достичь чего-либо существенного, российские и немецкие позиции частично синхронизировались по газу и по Минску.

"В целом Россия и Германия остались на своих позициях. Кремль требовал от Берлина давления на Украину в части реализации Минских соглашений, Берлин говорил о том, что плохо нарушать территориальную целостность Украины, в том числе в Крыму. То есть обменялись публичными политическими позициями, которые не должны вызывать сомнений внутри Германии или внутри России – они для внутреннего потребления. Более интересная ситуация касается газа. Россия еще раз подтвердила готовность вести диалог о продлении транзитного контракта через Украину даже после 2024 года, но переложила ответственность за возможность продления контракта на европейских партнеров. Российское руководство заявило, что готово продлевать контракт, но если Европа будет потреблять еще больше российского газа, чем она потребляет сегодня. И, таким образом, продолжается игра в горячую картошку, когда Германия и Россия перекладывают друг на друга эту ответственность. Германия говорит России: продлевайте контракт, а Россия Германии – да, мы готовы, но давайте подпишем с вами дополнительные соглашения, гарантии в отношении того, что вы потребите дополнительные объемы, которые мы могли бы прокачать через Украину. Ведь Украина требует реализации принципа take-or-pay ("бери или плати" – распространенная норма построения договоров о поставках некоторых видов товаров крупным покупателям), то есть транзитируй – или плати, даже если не транзитируешь через украинскую территорию. И Россия в этой ситуации предлагает Европе заплатить своими гарантиями за возможное будущее использование украинской трубы", – говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Меркель потребует принять "Северный поток – 2" и мира на Донбассе

На встрече Меркель с Зеленским главной темой будут, конечно, "Северный поток – 2", компенсации за его запуск и вопрос мира на Донбассе.

"Меркель будет расшифровывать Зеленскому условия реализации американо-немецкого соглашения по "Северному потоку – 2", в котором предусматривается создание специальных фондов поддержки Украины. Меркель, наварное, будет говорить Зеленскому, что это означает и какие финансовые инвестиции Германия готова направить в Украину в качестве возможной компенсации за "Северный поток – 2". Хотя сам факт убытков настанет не раньше 2025 года – пока есть контракт до 2024 года. И, соотвественно, вопрос компенсации убытков будет решаться уже далеко после Меркель", – говорит Бортник.

Германия будет рассказывать о том, что она готова будет сделать для Украины, и в то же время требовать от Киева согласия на "Северный поток – 2" и имплементации "формулы Штайнмайера" на Донбассе (который националисты считают "зрадой", а потому Зеленский может побояться на это пойти).

"Меркель потребует отложить в сторону публичную критику "Северного потока – 2", особенно во время визита Зеленского в Вашингтон 31 августа. Не давать повода оппонентам Байдена в Америке (которые уже подняли вопрос импичмента) для дополнительных атак на американского президента из-за "сговора с Германией по "Северному потоку – 2". Ведь если давление на Байдена будет усиливаться, то он может пересмотреть свою позицию и отказаться от немецко-американского заявления, которое на 90 процентов написано именно в Германии. И это будет проблема для Германии и для Меркель и ее партии", – объясняет эксперт, с чем едет в Киев немецкий канцлер.

Второе условие поступления инвестиций в Украину и сохранения транзита – это стабилизация на востоке Украины.

"Германия и США в своем общем заявлении включили в тему "Северного потока – 2" пункт о реализации Минских соглашений. На практике это означает то, что Германия и США говорят Украине: если вы хотите продлить транзит, вы должны обеспечить стабильность. Что без решения вопроса Донбасса невозможно. И необходимо двигаться или путем реализации Минских соглашений, например, по "формуле Штайнмайера", на чем Германия и Меркель будут настаивать, или любых других мирных соглашений", – говорит Бортник.

Параллельно Запад через свое низкое политическое представительство на "Крымской платформе" дает сигналы о том, что не хочет ухудшать отношения с Российской Федерацией, а ищет с ней примирения, считает эксперт.

"Конечно, в такой ситуации перед Зеленским будет дилемма. Или продолжать разыгрывать карту обиды, претензии в отношении лидеров Германии и Франции, надеясь на то, что эта обида приведет к смене власти в Германии и смене позиции Байдена под давлением внутренних оппонентов в США. Или надеяться на то, что все это в конечном итоге приведет к ухудшению реализации "Северного потока – 2", и соглашаться на эти договоренности, требуя их документальной фиксации и подавая их украинскому обществу как победу. Исходя из последнего интервью, которое он дал иностранным медиа, Зеленский не будет склонен прислушиваться к Меркель и договариваться. Со стороны его окружения уже звучат уничижительные характеристики Меркель, которую они называют "новым Шредером", которая "готовится продаться России" и что ей осталось немного у власти. А от Байдена он собирается требовать пересмотра позиции по "Северному потоку – 2". Поэтому мы стоим на пороге очередной эскалации напряженности между Украиной и Западом, усиления недоразумения, непонимания. Конечно, если Зеленский не изменит позицию и не решит, что градус накала уже достиг пика и дальнейшее сохранение такой позиции чревато критическим ухудшением взаимоотношений с западными партнерами, а Украину могут оставить наедине с Россией", – прогнозирует Бортник.