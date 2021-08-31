Спикер Верховной Рады Разумков отреагировал на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что некоторые принятые парламентом законы не отвечают Конституции и могут содержать коррупционные составляющие. Во время сегодняшнего брифинга Разумков призвал Данилова конкретно назвать эти законы.

"Действительно звучала позиция (секретаря СНБО Алексея Данилова - Ред.), но мне тоже хотелось бы увидеть, какие законы принимаются в Раде и, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны, не отвечают Конституции, законам, являются коррупционными. Очень часто и от СНБО поступают предложения к тем или иным законам - надеюсь, там нет коррупционной состоящей", - заявил спикер.

Также Разумков напомнил, что уже пообещал Данилову предоставить трибуну парламента для того, чтобы он указал на конкретных народных депутатов, которые, по мнению секретаря СНБО, находятся под давлением олигархов.

"Даже если мы гипотетически будем говорить о том, что есть какое-то влияние, то я уже предложил показать, - на кого. Мое предложение по поводу трибуны остается в силе", - отметил он.

Спикер Верховной Рады выразил уверенность в том, что президент Украины не стал бы подписывать законы, содержащие коррупционные составляющие.

"После принятия закона, именно президент подписывает его. Я уверен, в отличие от господина Данилова, что президент является гарантом Конституции и как глава государства точно не подписал бы закон, в котором есть коррупционная составляющая, сто процентов. Надеюсь, что здесь он (Данилов - Ред.) спорить со мной не будет", - добавил Разумков.

Напомним, ранее секретарь СНБО Данилов заявил о том, что олигархи оказывают очень большое влияние на Верховную Раду и украинцы могут видеть это по принимающимся законам. "И это нужно останавливать", - сказал секретарь СНБО.

Как сообщалось, 20 августа Совет национальной безопасности и обороны на заседании ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и компаний-издателей. На следующий день соответствующий указ подписал президент Зеленский.

По данным источников "Страны", за решение о введении санкций против Игоря Гужвы, а также против Анатолия Шария и его супруги Ольги Шарий не голосовал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Уже 24 августа Дмитрий Разумков во время своего выступления в парламенте в ходе торжественного заседания заявил, что не будет поддерживать традиции "политического самодурства" и автократии.