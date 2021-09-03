После идеи о смене названия Украины на "Русь-Украина" представитель украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович решил перейти на следующий уровень. В этот раз он выступил с предложением переименовать украинский язык в "руськую мову", так как он является наиболее близким к языку, на котором говорили в Киевской Руси.

Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Politeka.

Как утверждает Арестович, украинский язык является современным, но корнями уходит в глубокое прошлое. Так, советник главы ОП предлагает сохранить для него двойное название "руський-украинский".

"Не "российская", а "руськая" [мова]", — уточнил Алексей Арестович.

При этом он добавил, что хотел бы посмотреть, как Россия "будет призывать к войне с Русью".

"Это удар в самое сердце дракона! Мы выбиваем из них основы их пропаганды", — сказал Арестович.

Напомним, недавно Алексей Арестович заявил, что Украине нужно сменить название на "Русь-Украина".

Позже "Страна" узнала у Алексея Арестовича сколько людей во власти поддерживает его идею переименования Украины в Русь-Украину. По его словам, эту идею он предложил несколько месяцев назад, однако многие люди в раздумьях до сих пор.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, в чем смысл всех этих заявлений.