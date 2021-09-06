"Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за вынесенные на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об олигархах, изменениях в Налоговый кодекс и большом Государственном Гербе.

Такое решение принял Стратегический совет политической силы, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Шестая сессия Рады, на рассмотрение которой вынесены перечисленные проекты законов, стартует уже во вторник, 7 сентября.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс №5600 ОПЗЖ решила не поддерживать, поскольку его принятие приведет к увеличению налогового бремени для малого и среднего бизнеса.

"Нормы законопроекта №5600 непосредственно противоречат Конституции Украины. Его принятие во втором чтении будет иметь катастрофические социальные и экономические последствия. Увеличение ставки налога на недвижимость и земельные паи приведет к росту безработицы в сельской местности, оттоку рабочей силы и монополизации сельскохозяйственного производства", - сказано в заявлении ОПЗЖ.

Кроме того, представители политсилы не будут голосовать за президентский законопроект о "деолигархизации" №5599. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявляют, что он противоречит нормам Конституции.

"Законопроект о так называемой деолигархизации не имеет ничего общего с борьбой против монополии и финансово-промышленных групп. Власть не заинтересована в реальной деолигархизации, а лишь стремится к неконституционному расширению полномочий президента, потому ОПЗЖ за него голосовать не будет", - сообщили в ОПЗЖ.

Также в число документов, которые политсила не намерена поддерживать, вошел законопроект №5712 о большом Государственном Гербе. В ОПЗЖ считают, что вынесение его на рассмотрение свидетельствует о полном непонимании властью реальных проблем и вызовов, стоящих перед страной.

"Проект большого Государственного Герба не соответствует Конституции, геральдическим нормам, содержит элементы надругательства над государственными символами и уже вызвал шквал критики. Власти хотелось увенчать свою каденцию каким-то историческим решением, однако это приводит только к новому витку противостояния в обществе. ОПЗЖ выступает категорически против этого и настаивает на том, что государственные символы должны утверждать граждане, а не политики", - сказано в заявлении.

Кроме того, в ОПЗЖ заявляют о том, что политсила выступает против возможного увольнения Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. По мнению "Оппозиционной платформы - За жизнь", эти намерения власти свидетельствуют о желании установить полный контроль за законодательной ветвью. Их политическая сила расценивает как реальную угрозу парламентаризма в Украине.

"Во время 6 сессии парламента "Оппозиционная платформа - За жизнь" сосредоточится на решении реальных проблем граждан и мирном урегулировании ситуации на Донбассе. В частности, для решения социальных вопросов, депутаты от ОПЗЖ уже подготовили законопроекты о реструктуризации и списании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и защите граждан (рег. №3613-1), усиление социальной защиты детей, пострадавших от боевых действий или вооруженных конфликтов (рег. №2084) и об отмене негативных положений "пенсионной реформы" (рег. №5863)", - сказано в заявлении.

Фракция ОПЗЖ уже внесла на рассмотрение Рады законопроекты, направленные на снижение налогового давления, в частности отмену ренты и НДС на газ для населения, увеличение необлагаемого минимума доходов граждан и упрощения деятельности ФЛП.

"С целью урегулирования конфликта на Востоке Украины оппозиционной фракцией представлены проекты постановлений (рег. №1120 и рег. № 5647) и законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой на Луганской областей" (рег. №2491). ОПЗЖ продолжает последовательно выступать за сохранение основного национального богатства – земли в собственности украинского народа. С этой целью в парламент внесен проект закона о продлении запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения (рег. №5441)", - заявили в политсиле.

Напомним, спикер парламента Разумков в августе заявил, что никто из нардепов не вносил в Раду требований о его отставке.

Также мы писали о том, что в ОПЗЖ раскритиковали большой герб Украины.