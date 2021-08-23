"Оппозиционная платформа - За жизнь" после очередного незаконно введенного пакета санкций СНБО выступила с заявлением. Политсила в знак протеста против действий Зе-власти отказывается принимать участие во внеочередном заседании Рады в понедельник, 23 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Зе-власть переступила черту, отделяющую демократию от диктатуры. Вопреки Конституции и законам Украины без суда и следствия вводятся санкции и ограничиваются права граждан. Власть отбирает у сотен тысяч людей из 18 ОТГ украинского Донбасса право на свободные демократические выборы. Ведет открыто дискриминационную политику в отношении национальных громад, в первую очередь русскоязычных граждан", - заявили в ОПЗЖ.

Политсила считает, что в Украине целенаправленно уничтожается свобода слова и инакомыслие.

"Без суда и следствия СНБО прекращает работу независимых СМИ, интернет-ресурсов блогеров с многомиллионной аудиторией. Подавляется деятельность парламентской оппозиции, а против ее представителей ведутся откровенные политические репрессии. Плодятся сфальсифицированные обвинения и фабрикуются уголовные дела", - констатирует "Оппоплатформа".

В партии считают, что диктаторские замашки власти не должны оставаться без политического ответа.

"ОПЗЖ в знак протеста против произвола и диктаторских замашек власти отказывается принимать участие во внеочередном заседании Верховной Рады Украины 23 августа 2021 года. Этим шагом мы хотим показать Зе-команде свою готовность защищать украинскую Конституцию и права граждан. Продемонстрировать международным партнерам Украины, что украинская демократия находится в опасности. Заверить украинский народ, что в этой борьбе мы не отступим!" - заявили в ОПЗЖ.

Напомним, 20 августа СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". Также ограничительные меры ввели против Анатолия Шария и его ресурсов, нардепа Деркача и других.

"Страна" писала о том, что в ОПЗЖ после санкций против "Страны" заявили о "дремучей диктатуре" Зеленского.