Президент Украины Владимир Зеленский своим указом на три года продлил санкции в отношении "главы ДНР" Дениса Пушилина.

Об этом говорится на сайте главы страны.

Напомним, ранее президент Украины своим указом ввел санкции против Андрея Деркача, Андрея Телиженко, Константина Килимника и других людей. Также указами президента введены санкции против "Эра-Медиа", которая принадлежит Андрею Деркачу.

Кроме этого, в пятницу СНБО ввел персональные санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, а также против компаний-издателей "Страны". В тот же день провайдеры заблокировали наш сайт. Позже, в субботу, Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны", а также директора предприятия Любови Лукашиной и ООО "Ласмак" и ООО "Маджери" (компании-издатели "Страны").

Однако, главный редактор сайта "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что со следующей недели начнется работа по оспариванию в суде указа президента Владимира Зеленского о введении санкций СНБО против него и издателей "Страны".

"Страна" опросила юристов, законны ли санкции против нашего главреда и издания, и какие последствия для президента Владимира Зеленского могут наступить после этого противоправного во всех смыслах решения.