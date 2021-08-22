Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против Андрея Деркача (который обнародовал записи разговоров Байдена и Порошенко), Андрея Телиженко (бывший украинский дипломат в Вашингтоне, который впервые разоблачил вмешательство украинских властей в выборы в США в 2016 году), Константина Килимника (соратника Пола Манафорта) и других людей.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Также указами президента введены санкции против "Эра-Медиа", которая принадлежит Андрею Деркачу.

Такое решение прокомментировал Телеграм-канал "Политика страны".

"В общем, по выражению Декркача, "подношение" Байдену от Зеленского накануне визита", - пишет канал.

Напомним, в пятницу, 20 августа, на заседании СНБО были введены новые санкции. Под ограничения попал сайт "Страна" и его главред Игорь Гужва. Также под санкциями оказались Ольга и Анатолий Шарий и нардеп Андрей Деркач.

В субботу Деркач отреагировал на введенные против него санкции. По его словам, подобное решение было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в США.

Кроме того, вчера Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны".