Зеленский подписал указ о санкциях против Деркача, Телиженко и Килимника
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против Андрея Деркача (который обнародовал записи разговоров Байдена и Порошенко), Андрея Телиженко (бывший украинский дипломат в Вашингтоне, который впервые разоблачил вмешательство украинских властей в выборы в США в 2016 году), Константина Килимника (соратника Пола Манафорта) и других людей.
Об этом говорится на сайте главы государства.
Также указами президента введены санкции против "Эра-Медиа", которая принадлежит Андрею Деркачу.
Такое решение прокомментировал Телеграм-канал "Политика страны".
"В общем, по выражению Декркача, "подношение" Байдену от Зеленского накануне визита", - пишет канал.
Напомним, в пятницу, 20 августа, на заседании СНБО были введены новые санкции. Под ограничения попал сайт "Страна" и его главред Игорь Гужва. Также под санкциями оказались Ольга и Анатолий Шарий и нардеп Андрей Деркач.
В субботу Деркач отреагировал на введенные против него санкции. По его словам, подобное решение было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в США.
Кроме того, вчера Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны".