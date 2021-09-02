"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отменить домашний арест главы политсовета партии Виктора Медведчука и считает, что все обвинения против него являются надуманными.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.

В партии заявляют, что власть перед новым политическим сезоном сильнее давит на оппозицию, учащаются репрессии. В заявлении сказано, что с этим и связаны попытки помешать ОПЗЖ принимать участие в осенней сессии парламента.

Также ОПЗЖ считает, что Генпрокуратура, действуя по заданию Офиса президента, пытается продлить пребывание Виктора Медведчука под домашним арестом, однако предлог для этого надуманный. Между тем, в случае, если его продлят, то его полномочия нардепа будут антиконституционными и противозаконными способами ограничены. Кроме того, в политсиле считают, что таким образом власть пытается оказать давление на работу парламентской фракции ОПЗЖ.

Поэтому ОПЗЖ требует освободить Медведчука из-под домашнего ареста. Более того, обвинения в его адрес в партии считают сфальсифицированными и безосновательными.

В политсила заявила, что сползание страны к авторитарной диктатуре должно быть остановлено.

Напомним, сегодня, 2 сентября, в Киеве проходит суд по избранию меры пресечения Медведчуку.

Также мы писали о том, что 20 августа Венедиктова объявила о завершении расследования дела Медведчука и Козака.