ОПЗЖ требует отпустить Медведчука из-под домашнего ареста и остановить сползание страны к диктатуре
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отменить домашний арест главы политсовета партии Виктора Медведчука и считает, что все обвинения против него являются надуманными.
Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.
В партии заявляют, что власть перед новым политическим сезоном сильнее давит на оппозицию, учащаются репрессии. В заявлении сказано, что с этим и связаны попытки помешать ОПЗЖ принимать участие в осенней сессии парламента.
Также ОПЗЖ считает, что Генпрокуратура, действуя по заданию Офиса президента, пытается продлить пребывание Виктора Медведчука под домашним арестом, однако предлог для этого надуманный. Между тем, в случае, если его продлят, то его полномочия нардепа будут антиконституционными и противозаконными способами ограничены. Кроме того, в политсиле считают, что таким образом власть пытается оказать давление на работу парламентской фракции ОПЗЖ.
Поэтому ОПЗЖ требует освободить Медведчука из-под домашнего ареста. Более того, обвинения в его адрес в партии считают сфальсифицированными и безосновательными.
В политсила заявила, что сползание страны к авторитарной диктатуре должно быть остановлено.
Напомним, сегодня, 2 сентября, в Киеве проходит суд по избранию меры пресечения Медведчуку.
Также мы писали о том, что 20 августа Венедиктова объявила о завершении расследования дела Медведчука и Козака.