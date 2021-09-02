Глава политического совета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, утром в четверг, 2 сентября, приехал в Печерский районный суд Киева. В 10:00 начнется заседание по избрании ему меры пресечения.

Перед началом судебного заседания Виктор Медведчук заявил, что сторона обвинения в его деле не имеет законных оснований для продления меры пресечения.

"Мы понимаем, что это только начало борьбы. От сегодняшнего суда я не ожидаю чего-то нового. Все предыдущие решения построены на нарушении Уголовного процессуального кодекса", - уверен политик.

В суд Медведчук прибыл в компании коллег по партии "ОПЗЖ".

Напомним, 13 мая Печерский суд Киева выбрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Несколько дней назад ее продлили еще на два месяца.

Также мы писали, что Виктор Медведчук подал в Европейский суд по правам человека второй иск к Украине. На этот раз он касается грубого нарушения прав на защиту, справедливый суд и личную свободу.

Кроме того, сообщалось, что генпрокурор Украины объявила о завершении расследования дела Медведчука.