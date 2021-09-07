Зеленский похвалил украинских военных, которые помогали американцам эвакуировать афганцев
Президент Украины Владимир Зеленский похвалил украинских военных, которые помогали американцам и канадцам эвакуировать афганцев из захваченной талибами афганской столицы - Кабула. Глава нашей страны заявил, что им аплодирует весь мир.
Об этом украинский лидер написал в своем Twitter-аккаунте во вторник, 7 сентября.
"После операции в Афганистане украинским военным аплодирует весь мир", - написал Владимир Зеленский, добавив поздравления с Днем военной разведки.
Напомним, ранее ГУР Минобороны опубликовал ролик о том, как украинский спецназ помогал эвакуировать афганцев из Кабула. Основной смысл ролика в том, что украинские бойцы сделали то, что побоялись сделать подразделения других стран (США и Канады).
Журналист Сергей Лямец раскритиковал видео. "Пошли на риск, хотя ни одна другая страна на него не пошла", - написал он.
Также ранее "Страна" публиковала видео с застрявшими в Кабуле гражданами Украины, которых еще не эвакуировали из захваченного боевиками "Талибана" Афганистана. Ролик записали несколько десятков украинских граждан афганского происхождения. В нем они просят вывезти их в Украину.