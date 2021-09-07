Президент Украины Владимир Зеленский похвалил украинских военных, которые помогали американцам и канадцам эвакуировать афганцев из захваченной талибами афганской столицы - Кабула. Глава нашей страны заявил, что им аплодирует весь мир.

Об этом украинский лидер написал в своем Twitter-аккаунте во вторник, 7 сентября.

"После операции в Афганистане украинским военным аплодирует весь мир", - написал Владимир Зеленский, добавив поздравления с Днем военной разведки.

Напомним, ранее ГУР Минобороны опубликовал ролик о том, как украинский спецназ помогал эвакуировать афганцев из Кабула. Основной смысл ролика в том, что украинские бойцы сделали то, что побоялись сделать подразделения других стран (США и Канады).

Журналист Сергей Лямец раскритиковал видео. "Пошли на риск, хотя ни одна другая страна на него не пошла", - написал он.

Также ранее "Страна" публиковала видео с застрявшими в Кабуле гражданами Украины, которых еще не эвакуировали из захваченного боевиками "Талибана" Афганистана. Ролик записали несколько десятков украинских граждан афганского происхождения. В нем они просят вывезти их в Украину.