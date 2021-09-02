В день встречи в Белом доме Джо Байдена и Владимира Зеленского украинский политтехнолог Олег Постернак опубликовал в Фейсбуке совместное фото президентов. Его прокомментировала не слишком удачной шуткой народная депутат из "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

Постернак подписал свой фотопост вопросом: "Что там психологи говорят о позах и жестах?"

"Байден просто хочет в туалет", - отреагировала "слуга народа". Хотя на снимке Байден просто сидит, вальяжно закинув ногу на ногу, и эта расслабленная поза не очень вяжется с ее трактовкой.

Под комментарием Богуцкой один пользователь поддержал ее юмор с сортирным оттенком, процитировав строку из песни Бориса Гребенщикова "Козлодоев": "Он стар и он хочет в сортир". А второй с иронией заметил, что нардепу "пора писать сценарии "Квартала", так как там без ее "высокохудожественных шуток не справляются".

Также под фото оставили свои мнения и другие пользователи. Один увидел, что Байден спит, второй посчитал, что выглядит виноватым, тогда как Зеленский - очень уверенным. Третья же написала: "Мы стали забывать, как должен выглядеть и гордо сидеть настоящий президент!" - и прикрепила снимок Трампа и Порошенко в традиционно помятом костюме.





Ранее "Страна" приводила слова Зеленского об итогах общения с главой Белого дома.

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