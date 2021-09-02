Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу лидеров Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Цитирует Дмитрия Пескова РИА "Новости" утром в четверг, 2 сентября.

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что в РФ "обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высоко в повестке дня".

"Говоря по-простому, там речь идет о украинско-американской дружбе против России", - сказал он, добавив, что "это может вызывать только сожаление".

Кроме того Дмитрий Песков заявил, что Российской Федерации "совсем не нравится" потенциальная готовность Соединенных Штатов приветствовать евроатлантические устремления Украины, о чем говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве США и Украины.

Напомним, встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского прошла накануне в Вашингтоне. Продлилась около двух часов.

В заявлении по итогам встречи говорится о том, что "США и союзники в очередной раз подтвердили в коммюнике саммита НАТО в июне 2021, Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО".

Ранее "Страна" выделила главные моменты из заявления лидеров США и Украины.