Байден - Зеленский: сияющие пустоты

Поскольку встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского была назначена на поздний вечер, вчерашний день был посвящен разнообразным анонсам того, что скажут друг другу американский и украинский президенты. Причем Зеленский анонсы делал лично, сообщая, что начнут говорить они с тем Донбасса и Крыма, а потом поговорят еще много о чем - в частности, об инвестициях и "Северном потоке-2".

В том, что эти темы обязательно будут подниматься, никто и не сомневался - поскольку Байден, безусловно, должен был проинформировать гостя из Киева насчет того, о чем именно они договорились с Ангелой Меркель. А эта договоренность, как известно, включает в себя и вопрос "СП-2", и вопрос инвестиций в Украину (правда, немецких, а не американских).

Другое дело, что вряд ли Зеленский в разговоре с хозяином Белого дома так резво критиковал "пакт Байдена - Меркель", как это он делал, находясь дома. В лучшем случае - выторговал что-то дополнительно к условиям соглашения.

Но вот что интересно: американские СМИ вчера, как и Зеленский, тоже занимались анонсами, однако все они сводились к одному вопросу - деньгам. И новости из США вчера сводились к той же теме. Так, уже известно, что экспортно-импортный банк Штатов выделит Украине кредит в 3 млрд долларов, а Минобороны получит 60 миллионов. Причем в первом случае речь идет о кредите под покупку американских же товаров, а во втором - о деньгах на закупку "Джавелинов". Тоже американских.

Так что, по сути, прокредитовав Украину, американцы за наш счет прокредитовали собственную экономику.

А что касается политических решений, то достаточно одного факта: брифинг двух президентов после их встречи не запланировали. Произойти это могло только по одной причине: сказать прессе нечего.

Готовится ли визит Зеленского в Крым?

Любченко не раскрыл деталей подготовки встречи. Фото: 24 канал

Параллельно с визитом Зеленского США вчера вдруг активизировалась тема встречи украинского президента с российским. Первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко заявил, что подготовка этого саммита идет "на самом высоком уровне".

Хотя, исходя из внешнеполитического контекста, сложно представить, что такая встреча может состояться в нынешнем году. Поскольку создается ощущение, что на данный момент все внешнеполитические контакты сводятся к тому, что министры иностранных дел Украины и России троллят друг друга. При этом Кремль уже даже не скрывает, что не верит словам Зеленского о желании восстановить мир на Донбассе, да и сам Зеленский об этом вспоминает все реже и реже.

Поэтому, хотя подготовку встречи исключать и нельзя, речь может идти только об очень туманной перспективе. В нынешней же реальности все выглядит весьма фантастично, включая возможное место встречи, названное первым вице-премьером, - Крым. Ведь, сколько не называй полуостров украинским, он де-факто контролируется Россией. И визит украинского президента туда стал бы признанием аннексии де факто.

Замена министров: двоих уйдут, сколько в уме?

Марьяна Безуглая прокомментировала возможность кадровых ротаций в правительстве. Фото: facebook.com/m.bezuhla

"Слуги народа" анонсируют новые изменения в правительстве. Фамилии вице-премьера Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана в этом контексте звучат уже так часто (и вчера прозвучали снова), что, видимо, речь идет об уже свершившемся факте. Впрочем, иногда звучат и другие фамилии (министра юстиции Дениса Малюськи, министра соцполитики Марины Лазебной), но все же реже, чем первые две.

По Урускому недовольство высказывается давно. Тут много и говорить не надо - достаточно посмотреть на то, что промышленность при профильном вице-премьере так и осталась в загоне. Что касается Тарана, то речь, видимо, идет об обнулении ставшего публичным конфликта между Минобороны и Генштабом: убрав одну его сторону, президент теперь хочет убрать и вторую.

Впрочем, если подходить к теме объективно, то сложно назвать хотя бы одно министерство, которое получило бы положительную оценку за свою работу. Даже Минздрав, который действительно развернул массовую вакцининацию, проваливает другие аспекты: долги по зарплатам врачей с начала года растут как на дрожжах, и это угрожает ситуацией, когда бороться с очередной эпидемией будет некому.

Впрочем, это вина не сколько одного министерства, сколько правительства в целом. При премьере, который украинизацией озабочен больше, чем экономикой и тарифами, ожидать социальных успехов не приходится.

Очевидно, что в замене нуждается практически весь Кабмин. Но Зеленский к этому, похоже, еще не готов.

Казус Трухина: последнее разочарование в "слугах народа"

Вчера произошел новый поворот в разгоревшемся еще на прошлой неделе скандале вокруг ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Если раньше это участие отрицалось, то теперь Трухин признал: на месте аварии, в которой пострадали глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник, он был. Осталось сделать еще одно, последнее признание - что сам нардеп и был за рулем, - и за ним, видимо, дело тоже не заржавеет.

Весь этот скандал получил резонанс не столько из-за физических последствий (к счастью, все участники ДТП живы), сколько из-за психологических. И дело даже не в аморальности пребывания нетрезвого народного депутата за рулем или в моральности "слуг народа", в которую никто не верит еще с осени 2019-го. Дело в том, что в данной ситуации политсила, которая позиционируется как ультрасовременная, повела себя точь-в-точь как все ее предшественники.

А это в нынешней ситуации не просто аморально, но и глупо. Лет 10 назад, конечно, можно было пытаться скрыть, к примеру, аварию с участием Александра Омельченко, но даже тогда это не удалось. Пытаться же что-то скрыть в Киеве, нашпигованном камерами наблюдения, да и в целом в стране, где телефон с видеокамерой есть уже в руках у каждого ребенка, - это просто пещерное мышление. Как и попытки зачистить интернет от новости с помощью денег.

Так что история с Трухиным избавила избирателей от последней иллюзии - что новые лица из "Слуги народа" хотя бы мыслят по-новому. Как оказалось, новые лица - лишь карикатурное воспроизведение старых.

Катар-2022: без нас?

Украина терпит унизительное фиаско. Фото ua-football.com

К сожалению, фраза о "новых лицах" полностью относится и к нынешней ситуации со сборной Украины по футболу. Вчера она провела первый матч под руководством только что назначенного главного тренера Александра Петракова и продемонстрировала все те же признаки болезни, которые были видны еще в весенних матчах сборной Андрея Шевченко.

Итог - 2:2 со сборной Казахстана - говорит сам за себя. Еще нагляднее был сам ход матча: быстрый гол, после которого украинские футболисты стали щедро транжирить опасные моменты, ответный гол казахов, вымученный второй гол в добавленные минуты и тут же - еще один пропущенный. При этом оборона украинской сборной была настолько же дырявой, как и у соперника.

Еще один итог матча - потеря перед матчем с Францией Миколенко и Зинченко, которые схлопотали по второй желтой карточке и теперь пропустят игру. Однако назвать это трагедией нельзя, поскольку трагедия уже случилась.

Четыре очка в четырех матчах, шесть потерянных очков в матчах с аутсайдерами - все это делает призрачными шансы даже на второе место. В теории, конечно, можно выиграть у французов, дважды у боснийцев и на выезде у финнов, но сложно поверить в то, что это может сделать сборная, которая дважды не смогла победить Казахстан.

Поэтому лучше не требовать от Петракова завоевания путевки на чемпионат мира в Катаре, а дать ему сосредоточиться на создании новой команды к Евро-2024. К тому времени как раз подрастет та молодежная сборная, которую он два года назад сделал чемпионом мира.