Вчера, 1 сентября, в Вашингтоне прошла встреча лидеров Украины и США. Джо Байден, в Овальном кабинете Белого дома, провел двухчасовые переговоры с Владимиром Зеленским.

Совместной пресс-конференции по итогам беседы не планировалось, но Владимир Зеленский все же вышел к прессе и ответил на ряд вопросов.

Трансляцию вел официальный аккаунт президента в сети Facebook.

В частности, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Соединенным Штатам Америки принять участие в новом формате по участию в урегулировании конфликта на Донбассе (то есть расширить состав стран-участниц "Нормандского формата" - Ред.).

"Я предложил Джо Байдену форматы имплементации для представителей США... В формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе. США нужно время, они будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не обсуждал эти детали и не передавал их американской стороне", - заявил Владимир Зеленский.

Украинский лидер также ответил на вопрос относительно вступления Украины в блок НАТО: "Поддержка США для Украины есть, а сроков нет".

Напомним, что "Страна" приводила полный текст Совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, которое приняли два президента.