Зеленский предложил США присоединиться к "Нормандскому формату", Байден обещал подумать. Видео
Вчера, 1 сентября, в Вашингтоне прошла встреча лидеров Украины и США. Джо Байден, в Овальном кабинете Белого дома, провел двухчасовые переговоры с Владимиром Зеленским.
Совместной пресс-конференции по итогам беседы не планировалось, но Владимир Зеленский все же вышел к прессе и ответил на ряд вопросов.
Трансляцию вел официальный аккаунт президента в сети Facebook.
В частности, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Соединенным Штатам Америки принять участие в новом формате по участию в урегулировании конфликта на Донбассе (то есть расширить состав стран-участниц "Нормандского формата" - Ред.).
"Я предложил Джо Байдену форматы имплементации для представителей США... В формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе. США нужно время, они будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не обсуждал эти детали и не передавал их американской стороне", - заявил Владимир Зеленский.
Украинский лидер также ответил на вопрос относительно вступления Украины в блок НАТО: "Поддержка США для Украины есть, а сроков нет".
Напомним, что "Страна" приводила полный текст Совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, которое приняли два президента.